Более 10 незаконных построек снесут в деревне Болтино под Мытищами

В деревне Болтино на обширной территории промышленной зоны городского округа Мытищи продолжается работа по ликвидации незаконно возведенных объектов. Администрация округа обратилась в арбитражный суд Московской области с требованиями о сносе 14 самовольных и аварийных строений, которые были выявлены в ходе проверок.

Причиной обращения в суд стало возведение данных объектов без соответствующих разрешений и с нарушением градостроительных норм и правил. Ответчик, владелец строений, не стал ожидать окончания судебного процесса и начал самостоятельный снос спорных объектов. На данный момент уже полностью демонтировано одно из аварийных зданий.

Напомним, что администрация городского округа Мытищи активно работает над решением проблемы самовольных построек. Ежедневно рассматриваются обращения жителей, проводится мониторинг территории на предмет выявления новых незаконных строений. Эти меры направлены на улучшение градостроительной ситуации в регионе и обеспечение соблюдения законодательства.

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