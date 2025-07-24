Более 10 фасадов зданий обновили в Наро-Фоминске в первом полугодии

Благодаря слаженной работе администрации округа и предпринимателей в Наро-Фоминске преображаются улицы и общественные пространства. С 2024 года там обновили внешний вид 38 зданий, 14 их них — только за первые шесть месяцев 2025 года.

Специалисты реконструируют фасады кафе, магазинов, салонов красоты. Особое внимание уделяют внешнему виду зданий в населенных пунктах. Работы проводят под контролем главы Наро-Фоминска Романа Шамнэ. Проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по приведению в порядок объектов потребительского рынка продолжает курс на благоустройство округа. Как отметил руководитель муниципалитета, без ответственного подхода бизнеса в этом деле не обойтись.

«Уже сейчас виден результат совместных усилий — десятки обновленных фасадов, аккуратные вывески, комфортные общественные пространства. Округ должен выглядеть достойно — это в интересах и жителей, и бизнеса», — пояснил Роман Шамнэ.

Владельцы зданий, где изношены вывески или повреждена отделка, уведомляют администрацию округа о необходимости ремонта заблаговременно. Однако, не все предприниматели идут навстречу. Тогда сотрудники администрации округа направляют предостережения или обращаются в надзорные органы.