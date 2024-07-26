Боксы для приема старой одежды и ненужного текстиля появятся в Подмосковье

Фото: Ecoplatform

Большой проект по сбору ненужной одежды «Не просто вещь» запустили в России. В течение нескольких лет боксы для приема текстиля появятся в пунктах выдачи заказов, в торговых центрах и других местах с большой проходимостью. В Подмосковье установят 10 тысяч таких аппаратов.

Минэкологии Подмосковья поддержало проект российского оператора Ecoplatform. Идею начали реализовывать осенью 2022 года, и к этому дню в разных городах страны установили первую тысячу боксов. За полтора года собрали и передали для повторного использования или в переработку 425 тонн текстиля.

Боксы принимают старую одежду и ненужные тканевые вещи. За это жители получают бонусы, которые можно обменивать на скидки в магазинах, оплату услуг ЖКХ, онлайн-кинотеатры и другие возможности.

Собранная одежда после ручной сортировки отправляется на повторное использование (в секонд-хенды или на апсайклинг) или переработку (для производства изделий из вторсырья).

Боксы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Красноярском крае. В течение нескольких лет 10 тысяч аппаратов появится в пунктах выдачи заказов крупного маркеплейса по всей стране. Столько же — 10 тысяч штук — установят в Подмосковье в рамках соглашения между Ecoplatform и правительством Московской области. Такое соглашение губернатор Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ. Первые 24 бокса уже установлены и работают в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте