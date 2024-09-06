Блогеры Подмосковья смогут выиграть до 500 тысяч рублей на конкурсе публикаций

Прием заявок на конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» стартовал 1 сентября и продлится до конца месяца. Блогеры, а также авторы популярных социальных сообществ и Telegram-каналов смогут выиграть до 500 тысяч рублей за публикации о Московской области.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области рассказали, что конкурс предполагает множество разных номинаций. Среди них «Лучшая песня о Подмосковье», «Семейный влог», «Лучший рилс», «Лучший социальный проект». Всю информацию можно найти на сайте.

На конкурс принимаются публикации о Подмосковье, которые раскрывают туристический и культурный потенциал региона, показывают уровень его экономического и социального развития. Это могут быть сюжеты об историческом и культурном наследии, а также о добрых делах и волонтерской работе.

Прием заявок уже начался и продлится до 30 сентября. За победу в каждой из номинаций установлен свой размер премии — от 200 до 500 тысяч рублей.

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