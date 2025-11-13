Благоустройство территории возле ДК «Саввино» проверили в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Сергей Щукин вместе с активными жителями микрорайона Саввино провел осмотр благоустроенной территории. Работы были выполнены по многочисленным обращениям местных жителей, которые давно ждали улучшений в своем районе.

В ходе благоустройства были заасфальтированы пешеходные дорожки, уложена тротуарная плитка, обустроены газоны, а также смонтирована система видеонаблюдения для повышения уровня безопасности на территории. Эти меры направлены на создание комфортной и защищенной среды для местных жителей.

В ближайшее время планируется завершить работы по организации уличного освещения, что позволит сделать пространство удобным и безопасным для прогулок в вечернее время суток.

Во время встречи Сергей Щукин подчеркнул важность постоянного диалога с горожанами. Особое внимание в разговоре уделили вопросам детской безопасности вблизи школы. Жители микрорайона предложили установить приподнятый тротуар, который поможет обезопасить пешеходов, особенно школьников.

«Мы обязательно возьмем это обращение в работу и в кратчайшие сроки устраним все недочеты. Мы регулярно получаем обращения от жителей и оперативно включаем их в план работ для последующего решения», — отметил Сергей Щукин.

Представители администрации городского округа также регулярно проводят обходы территорий и встречи с жителями, чтобы напрямую услышать их предложения, обращения и ответить на все волнующие вопросы. Такой подход способствует улучшению качества жизни и созданию комфортной городской среды.