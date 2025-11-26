Благоустройство сквера в поселке Глебовский завершили в Истре

Место для отдыха площадью 1,2 гектара облагородили на улице Микрорайон между школой и детским садом № 32. Благоустройство выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Территория оборудована новой детской площадкой «Курочка Ряба». Она сделана в виде курицы. Это отсылка к известной сказке, а также к местной птицефабрике. Площадка оснащена качелями и горкой. Здесь есть развлечения как для детей, так и для подростков и взрослых. Установлен скейтпарк для катания на роликах и скейтбордах. Сквер оснащен тротуарами, зелеными зонами и фонтаном с подсветкой.

«Очень здорово, что у нас появилось такое красивое и современное пространство для прогулок прямо рядом с домом», — рассказала местная жительница.

Специалистам осталось только подключить камеры видеонаблюдения для безопасности посетителей. Совсем скоро новое общественное пространство официально откроют.