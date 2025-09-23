Благоустройство парка 50-летия Октября в Коломне завершат к концу сентября

Парк имени 50-летия Октября — один из самых молодых парков Коломны, его основали 18 октября 1967 года. До конца сентября общественное пространство полностью преобразится: там появятся лыжероллерная трасса, новая сеть пешеходных тропинок и велодорожки.

Качество благоустройства парка проверил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Проект реализуем при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более 36 гектаров парка обновим, но при этом сохраним его природную красоту и историческое значение. Мы предусмотрели все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения: спортивные площадки, веломаршруты, тихие зоны отдыха и инфраструктуру для удобства семей с детьми», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что во время создания парка высадили 1347 лиственных деревьев и 3887 кустарников: березы, липы, рябины, дикие яблони и груши, лиственницы, клены, спиреи, сирень, акацию. Позднее самосевом появились ивы, тополя, осины. В начале 90-х годов прошлого века эту территорию закрепили за Заводом тяжелого станкостроения. Сотрудники предприятия следили за саженцами. Они также обустроили асфальтовую дорожку и провели освещение.