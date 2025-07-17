Благоустройство нового городского парка обсудили с жителями Королева

Приведение в порядок исторического парка «Папанинская дача», который долгое время находился в федеральной собственности и не использовался, началось в Королеве. Жители города активно участвуют в планировании работ.

На встрече, состоявшейся у входа в парк, обсудили организацию парковочного пространства. Разработчики выслушали предложения и замечания жителей, которые хотят сохранить деревья, после чего предложат новые варианты решения.

Парк «Папанинская дача» назван в честь выдающегося исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина В советское время на этом месте располагалась дача ученого. Проектировщики предложили предусмотреть в парке место под экспозицию, посвященную знаменитому исследователю.

По предложению инициативной группы горожан из проекта уже решили убрать домики для глэмпинга и площадку для запуска фейерверков.

В рамках благоустройства в парке планируют оборудовать уютные зоны для спокойного отдыха, детские и спортивные площадки, велопарковки, прогулочные дорожки, удобные скамейки. На территории посадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники, обустроят входную группу, установят ограждение и современные системы освещения и видеонаблюдения.