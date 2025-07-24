Благоустройство дворов завершили на улице Шибанкова в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске благоустроили дворы у домов № 4 и № 4А на улице Шибанкова. Заместитель председателя Московской областной думы, сотрудники администрации округа, подрядчики и местные жители оценили качество выполненных работ.

Специалисты положили асфальт, аккуратно оформили бордюрами дороги, сделали удобные спуски для маломобильных горожан. Жителям обновления пришлись по душе.

«Теперь здесь не просто территория, а по-настоящему комфортное и безопасное пространство для отдыха и прогулок», — поделились жильцы домов.

Администрация Наро-Фоминского городского округа продолжит системную работу по благоустройству дворовых пространств, чтобы создать для горожан комфортную среду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.