Обновленные дворы и детские площадки проверили одинцовском Новом Городке

Работы по комплексному благоустройству дворов вблизи домов № 21-25 в поселке Новый Городок практически закончили. Обновленные площадки проверил глава городского округа Солнечногорск Андрей Иванов вместе с депутатами окружного Совета.

Во дворах поселка Новый Городок обновили покрытие пешеходных дорожек, въездов и проездов, а также увеличили количество парковочных мест. Здесь появились дополнительные парковки возле поликлиники и разворотная площадка для общественного транспорта.

Глава муниципалитета рассказал, что на круге для разворота транспорта обновят остановочный павильон и высадят многолетние кустарники. Работы завершат в течение 10 дней из-за погодных условий.

Общая площадь благоустраиваемых дворов в Новом Городке составляет более 10 тысяч квадратных метров. Вдобавок во дворе дома № 41 открыли новую детскую площадку, ее уже оценили местные жители.

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