Благоустройство двора в микрорайоне Супонево в Звенигороде началось раньше срока

Дворовую территорию у домов № 4, № 5 и № 6 в звенигородском микрорайоне Супонево активно благоустраивают. Работы здесь стартовали на два месяца раньше запланированной даты.

Подрядная организация до конца июля уложит более восьми тысяч квадратных метров гладкого асфальта, установит новые бордюры и расширит зоны для парковки автомобилей.

Ранее двор стал победителем народного голосования в рамках программы комплексного обновления территорий в 2022 году — тогда здесь появилась современная детская площадка. Сейчас завершается полное преображение пространства.

Жители также сообщают о проблеме транзитного транспорта — многие автомобилисты используют внутридворовые проезды, чтобы объехать пробки на Нахабинском шоссе. Округ готовит инициативу в адрес «Росавтодора» с предложением изменить организацию движения и создать дополнительные выезды из микрорайона — это поможет разгрузить жилую часть района.