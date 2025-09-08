Благотворительный забег прошел в сквере «Юбилейный» в Химках

Пятая юбилейная эстафета объединила в сквере «Юбилейный» профессиональных атлетов и любителей бега. Ключевой особенностью забега стала традиционная передача мягких игрушек вместо палочек и сбор благотворительных пожертвований.

В соревнованиях приняли участие 32 команды, состоящие из детей и взрослых. Общая дистанция, которую преодолели спортсмены, составила 15 километров, разбитых на 10 кругов.

Итоговое время, показанное победителями, — 45 минут и 2 секунды — стало лучшим результатом за всю историю проведения мероприятия. Предыдущее достижение, составлявшее 46 минут и 5 секунд, было побито.

«Когда мы придумывали эстафету, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Анна Жигулева.

Мероприятие традиционно проводится в скверах «Юбилейный» и «Юность», которые являются популярным местом для бегунов. Ежегодно в рамках забега действует благотворительная акция по сбору «Коробки храбрости» для маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Участники передают детям новые игры, канцелярские принадлежности и мягкие игрушки.