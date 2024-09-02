Благотворительный концерт в поддержку жителей Курска прошел в Мытищах

Гуманитарную помощь собрали жители Мытищ на благотворительном концерте в парке Мира. Жители приносили продукты и вещи первой необходимости для пострадавших жителей Курской области.

Артисты, побывавшие в зоне проведения специальной военной операции, выступили перед гостями центрально парка Мытищ. Это финалисты нацпроекта патриотической песни «Родники», а также певцы и танцовщики из центра «Подмосковье».

Все желающие могли принести гуманитарную помощь для жителей Курской области. Прямо во время концерта работал пункт сбора, куда жители отдавали одежду, продукты, медикаменты и другие вещи первой необходимости.

Оказать помощь пострадавшим регионам можно также в молодежном центре «Импульс», в доме культуры «Яуза», в отделении партии «Единая Россия» и в ледовом дворце «Арена Мытищи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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