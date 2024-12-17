Благотворительный гала-концерт «Рука в руке» прошел в Черноголовке

Такое мероприятие проводится в муниципалитете шестой год подряд. Концертная программа получилась очень насыщенной — все номера зрители встречали и провожали аплодисментами.

Зрители увидели яркие вокальные номера победителей и финалистов всероссийских проектов, зажигательные танцевальные номера и музыкальные композиции. Актриса и певица Олеся Казаченко уже не первый год поддерживает проект и радует зрителей своим исполнением. Она считает, что очень важно выступать на подобных мероприятиях

Александр Лобачев из Электростали — инвалид с детства, но это не мешает ему жить, как и все остальные. Участник концерта уверен: проблемы со здоровьем никак не повлияют на его успех в будущем. Александр рассказал, что выступление для него это возможность не только зарядиться положительной энергией самому, но и зажечь зрителей. «Я хочу донести, что в каком бы тяжелом положении ты ни был, ты можешь добиться всего, что захочешь», — отметил Лобачев.

Вдохновитель идеи и организатор мероприятия Олеся Иванова считает, что это событие создано для того, чтобы улучшить уровень жизни детей и взрослых с инвалидностью, и понимает важность положительных эмоций, внимания и отдачи зрителей.