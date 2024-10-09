Благотворительная акция по сбору корма животным стартовала в Балашихе

Акция «Коробка помощи животным» началась в Балашихе. Ее цель — сбор кормов, лакомств, лекарств и других необходимых вещей для животных. Акцию проводят представители партии «Единая Россия» в рамках проекта «Защита животного мира».

По словам заместителя исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирины Митюриной, акцию организовали в день защиты животных.

«Мы посетили зоомагазин „Бетховен“ в торговом центре „Вертикаль“, где руководство магазина оказало поддержку в реализации этой важной инициативы», — отметила Ирина Митюрина.

Покупая товары для своих питомцев, клиенты оставляют небольшие подарки для животных, находящихся в приютах. Участие в акции может принять любой желающий.

В коробку можно положить корма и лакомства с действующим сроком годности, лекарства, игрушки, а также лотки, лежанки, миски и другие полезные вещи. На каждой коробке размещена листовка с перечнем необходимых вещей, что облегчает выбор для желающих помочь.

В акции участвуют несколько зоомагазинов Балашихи, включая «Батон и Булька» в микрорайоне 1 Мая, «Бетховен» на шоссе Энтузиастов и «Рика» на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный.

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