Библиотеку имени Есенина капитально отремонтируют в Люберцах в 2025 году

В Центральной библиотеке имени Есенина на улице Волковской в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Учреждение приведут в порядок по стандарту «Модельная библиотека».

В здании обновят помещения, обустроят многофункциональные залы для чтения, обучения и культурно-массовых мероприятий, а также установят мультимедийное оборудование и систему доступа к электронным ресурсам.

«Сейчас работы по обновлению идут в Центральной детской библиотеке „Бригантина“, а ранее они были завершены в Центральной городской библиотеке в Дзержинском», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Цветовое решение подбирали с учетом возрастных и социальных групп посетителей.

Завершат капитальный ремонт до конца 2025 года.