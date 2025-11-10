Библиотеку имени Есенина капитально отремонтируют в Люберцах в 2025 году
В Центральной библиотеке имени Есенина на улице Волковской в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Учреждение приведут в порядок по стандарту «Модельная библиотека».
В здании обновят помещения, обустроят многофункциональные залы для чтения, обучения и культурно-массовых мероприятий, а также установят мультимедийное оборудование и систему доступа к электронным ресурсам.
«Сейчас работы по обновлению идут в Центральной детской библиотеке „Бригантина“, а ранее они были завершены в Центральной городской библиотеке в Дзержинском», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Цветовое решение подбирали с учетом возрастных и социальных групп посетителей.
Завершат капитальный ремонт до конца 2025 года.