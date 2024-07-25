Безработным Подмосковья предложили бесплатно обучиться на тракториста

Центр занятости Подмосковья предложил безработным программы по обучению на водителей спецтехники. Очные курсы помогут освоить специальности «водитель погрузчика» и «тракторист».

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что обучение очное и проходит в Подольске и Щербинке.

Освоить профессии можно абсолютно бесплатно за шесть-восемь недель. Для этого нужен официальный статус безработного, зарегистрированного в Московской области.

Центр занятости Подмосковья берет на себя затраты на прохождение медицинской комиссии и возмещает стоимость проезда к месту обучения.

Первый поток курса стартует уже 29 июля. Узнать подробности и записаться на обучение можно в социальных сетях Центра занятости Подмосковья или по номеру телефона: 8 (4967) 63 04 13 (добавочный #736#, #711#, #721#).

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