Безопасную подачу газа обеспечили в домах поселка Туристический Пансионат

Сотрудники подрядной организации «Мосолбгаза» установят заглушки в некоторых домах по Сорокинскому шоссе в поселке Туристический Пансионат. Это сделают в квартирах с отслужившими свой срок газовыми плитами, чтобы обезопасить жителей.

Заглушки поставят, чтобы безопасно подать газ по стоякам. Ранее специалисты «Мособлгаза» заменили цокольные вводы, отремонтировали подземное оборудование и газораспределительный шкаф.

Параллельно специалисты компании «Газ-ТО» начали опрессовку газопроводов в домах, выявляя негерметичные участки. В основном такие проблемы связаны с использованием старого газового оборудования со сроком эксплуатации более 30-40 лет.

Владельцы таких плит ранее не исполнили предписания по замене. Это обнаружили во время поквартирного обхода. В таких квартирах установят заглушки для дальнейшего возобновления подачи газа по стоякам.

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