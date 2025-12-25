Бетонирование ригелей на опорах эстакады над железной дорогой началось в Люберцах

В городском округе Люберцы подрядчик приступил к бетонированию ригелей на опорах будущего путепровода над железнодорожными путями. Строители также занимаются устройством коммуникаций связи и разбивают трассу под напорную канализацию.

Строительство эстакады у станции «Люберцы-1» проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Рабочий процесс организован в две смены — днем и ночью.

«Строительство путепровода позволит решить проблему транспортной доступности, с которой ежегодно сталкиваются тысячи жителей округа. Подрядчик трудится круглосуточно», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Открыть движение по путепроводу планируют в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить строительство — в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.