Бесплатный кинопоказ пройдет в Доме культуры «Ершово» в Одинцове

Мультфильм расскажет историю Элли — добром привидении, которое живет в необычном мире, населенном троллями, мумиями, оборотнями и вампирами.

Элли учится «привидениеведению» — специальной науке о том, как пугать людей, однако ей совершенно не по душе пугать невинных людей. Вместе со своей командой монстров ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие в мир людей, полное приключений, дружбы и неожиданностей.

Кино рекомендуется для зрителей от шести лет. Мультфильм поднимает темы дружбы и принятия. Посетить мероприятие можно абсолютно бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что День города отметят на Лазутинке и в парке «Союзный» в Одинцове 6 сентября.