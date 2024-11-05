Бесплатные экскурсии начнутся в Национальном центре «Россия» с 7 ноября

Национальный центр «Россия» в Москве объявил о начале бесплатных экскурсий с 7 ноября. Программа «Создавая будущее» проведет по пути от смелых идей великих фантастов до реальных технологических достижений.

Записаться на экскурсии можно с 7 ноября на сайте Национального центра «Россия», а можно присоединиться к группе уже на месте. Гиды будут забирать гостей каждые 15 минут с 10:00 до 19:15.

Первой точкой маршрута станет «Библиотека будущего», где можно будет увидеть мир глазами писателей из прошлого. Жюль Верн, Кир Булычев и другие фантасты вдохновили многие поколения ученых и изобретателей. Некоторые идеи даже стали реальностью, о чем расскажет экскурсовод.

В «Зале изобретений» гости узнают истории создания привычных устройств и влияния научной фантастики на развитие технологий.

Завершится экскурсия в художественной галерее, где представлены образы будущего от современных авторов из России, Китая, Ирана, Индии, Эфиопии и Бразилии.

Жителям Подмосковья напомнили о возможностях портала welcome.mosreg.ru. Например, уже сейчас там можно найти предложения от отелей по празднованию Нового года.