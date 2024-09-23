Бесплатную секцию по боксу для детей участников СВО откроют в Подольске

Бесплатную секцию по боксу для детей участников специальной военной операции откроют в микрорайоне Климовск. Там также смогут заниматься ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Занятия будут проходить в фитнес-клубе «Заруба» по выходным дня. В группу войдут от 40 до 60 человек.

Сейчас закупают спортивный инвентарь и идет подготовка к занятиям благодаря активной работе депутата Московской областной Думы Павла Максимовича, общественников и тренера Геннадия Габаирова. Народный избранник в области считает, что важно популяризировать здоровый образ жизни среди населения. Бокс поможет ребятам закалить характер.

Пробное занятие пройдет 28 сентября. Информацию будут распространять в специальных чатах.

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