Бесплатная силовая тренировка прошла в Красногорске

Жители и гости Красногорска с азартом и усердием выполняли комплекс, состоящий из упражнений с блином, гирями, штангой и бега. Самого быстрого наградили небольшим денежным призом и почетной грамотой.

Руководитель клуба «Ярополк», депутат местного совета Илья Шадриков отметил, что этим летом прошли уже четыре тренировки под открытым небом, и с каждым разом они собирают все больше участников. «Просто потрясающий вид и шикарная площадка — грех этим не воспользоваться. Тренировки бесплатные, ждем всех», — сказал он.

Подобные мероприятия клуб планирует проводить ежемесячно в течение всего года в народном фитнес-парке, который скоро откроется в Павшинской пойме. В следующие выходные тренировки намерены провести в жилом комплексе «Изумрудные холмы» и на набережной реки Синичка.