Беременных пригласили на встречу с врачами МОНИИАГ 21 декабря

В субботу, 21 декабря, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии проведет встречу пациенток с врачами. На бесплатное мероприятие приглашают беременных женщин и членов их семей.

«Эти встречи стали традиционными для наших пациентов и проводятся каждый месяц. Это возможность познакомиться с врачами и лично задать им все интересующие вопросы. Мы стараемся, чтобы каждая наша встреча отличалась от предыдущей», — говорит научный сотрудник института Мария Игнатьева.

В предновогоднюю встречу женщин и их сопровождающих ждут небольшие приятные сюрпризы. Специалисты расскажут, как будущей маме с пользой провести праздники, а перинатальный психолог поможет настроиться на благополучные и счастливые роды.

Мероприятие бесплатное, но потребуется регистрации на официальном сайте и в социальных сетях НИИ.