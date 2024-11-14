Баскетболисты Павловского Посада одержали 2 победы на турнире в Минске

С 13 по 15 ноября юные баскетболисты из Павловского Посада участвуют в международном турнире в Минске. В первый день соревнований они одержали две победы.

Команда Спортивной школы Павлово-Посадского городского округа уже зарекомендовала себя на первенстве России, и этот турнир стал очередной возможностью проявить себя. Вчера, 13 ноября, спортсмены провели две игры: сначала с командой Минск-1, выиграв со счетом 76:50. Во второй игре, против команды из Мытищ, они проявили настоящий спортивный дух и победили в упорной борьбе со счетом 46:43.

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