Баскетболисты из Люберец стали серебряными призерами суперфинала АСБ

Команда МГАФК из поселка Малаховка городского округа Люберцы заняла второе место в ходе суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В решающем поединке сошлись подмосковные баскетболисты и представители команды УрФУ из Екатеринбурга, где последние одержали победу.

Суперкубок чемпионата АСБ разыграли на площадке баскетбольного центра в Химках. Игрой открытием стал «Матч друзей», где сборные АСБ и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья сыграли вничью.

Во время торжественной церемонии открытия игр министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов зачитал приветствие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Пусть эта игра принесет вам радость, запоминающиеся моменты и станет новым важным шагом к покорению спортивных вершин. Вперед — к победе!» — подчеркивалось в тексте письма.

Лучшим игроком соревнований признан Александр Мурза из команды УрФУ. В символическую пятерку турнира также вошли игроки различных команд. Специальный приз «За чемпионский дух» ушел к игроку УрФУ Игорю Бурику.

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