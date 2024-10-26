Банкомат установили в универмаге в микрорайоне Восточный в Подольске

В Подольске по просьбе жителей установили новый банкомат. Теперь с его помощью они смогут оплачивать услуги и совершать финансовые операции.

Аппарат появился в универсаме по адресу: Плещеевская улица, дом № 50а. Ранее о его появлении здесь просили жители района.

Они объясняли это тем, что в микрорайоне много пожилых людей и им необходимо в шаговой доступности иметь банкомат для оплаты услуг и снятия наличных денег.

Жители поблагодарили главу городского округа Подольск Григория Артамонова за выполненное обещание.

Отметим, что ранее в микрорайоне Восточный по просьбам жителей и поручению заместителя главы муниципалитета снесли здание недействующей котельной — она представляла собой небезопасную постройку.

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