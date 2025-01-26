Бал ко Дню студента прошел в Международной академии туризма в Химках

В Российской международной академии туризма в Химках провели «Зимний бал». Студенты и преподаватели подготовили для зрителей интересную программу.

Студенты и преподаватели академии туризма исполнили классические танцы в бальных нарядах.

«Российский День студенчества мы отмечаем уже на протяжении 20 лет. В последние три года по инициативе студентов стали отмечать еще зимний бал. Получаются прекрасные танцы в ярких костюмах», — рассказал ректор Евгений Трофимов.

Студенты также подготовили развлекательную программу, в том числе напитки, которые сделали по собственным рецептам. Ректор академии разлил угощения по бокалам из общей чаши.

«Мне очень понравилось принимать участие в мероприятии. Каждый максимально отдавался нашему общему делу, ощущалась теплая атмосфера. На балу я была впервые», — поделилась студентка 4 курса Ксения Волкова.

Российская международная академия туризма — ведущий вуз России. Выпускники высшего учебного заведения возглавляют крупные отели и туристические компании.