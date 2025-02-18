Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами областного турнира

Открытые соревнования «Фабрика звездочек» проходили 15-16 февраля в Орехово-Зуеве. В них участвовали спортсмены 2014 года рождения и моложе из Москвы и Подмосковья.
Воспитанники отделения бадминтона Спортивной школы по единоборствам Воскресенска показали на турнире отличные результаты, завоевав несколько наград разного достоинства.
Вера Желтухина и Матвей Османов одержали победы в одиночном и парном разрядах. Артем Горшков был лучшим в парном разряде и занял второе место в одиночном. Эмилия Жирнова стала победительницей в парном разряде. Дарья Дорошкевич заняла первое место в парном разряде и третье — в одиночном.
Воспитанники спортивных учреждений Воскресенска постоянно выступают на турнирах самого разного уровня и занимают призовые места.
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