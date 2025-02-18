Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами областного турнира

Открытые соревнования «Фабрика звездочек» проходили 15-16 февраля в Орехово-Зуеве. В них участвовали спортсмены 2014 года рождения и моложе из Москвы и Подмосковья.

Воспитанники отделения бадминтона Спортивной школы по единоборствам Воскресенска показали на турнире отличные результаты, завоевав несколько наград разного достоинства.

Вера Желтухина и Матвей Османов одержали победы в одиночном и парном разрядах. Артем Горшков был лучшим в парном разряде и занял второе место в одиночном. Эмилия Жирнова стала победительницей в парном разряде. Дарья Дорошкевич заняла первое место в парном разряде и третье — в одиночном.

Воспитанники спортивных учреждений Воскресенска постоянно выступают на турнирах самого разного уровня и занимают призовые места.