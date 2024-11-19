Автопарк коммунальной техники обновили в Апрелевке под Наро-Фоминском

В Апрелевке активно продолжается работа по модернизации городской инфраструктуры. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало приобретение новой техники для муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка».

Часть новой техники уже введена в эксплуатацию на территории города, а некоторые машины находятся на стадии государственной регистрации и будут готовы к использованию в ближайшие дни. Новое оборудование обеспечит более высокие стандарты качества и скорости выполнения работ. Среди новых приобретений автомобиль «Газель», экскаватор-погрузчик и самосвал.

В организации трудится 20 опытных специалистов, обладающих необходимыми навыками для эффективной работы с новой техникой. Также на балансе состоит обширный парк уборочных машин, включающий 38 единиц различной техники. Это позволяет гибко подходить к решению задач и эффективно справляться с любыми вызовами, стоящими перед городом.

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