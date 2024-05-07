Автоинспекторы в Одинцове проверили перевозку грузов | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:45 Автоинспекторы в Одинцове проверили перевозку грузов Unsplash

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Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа проверили водителей, которые перевозят опасные грузы. Рейд на территории Подмосковья проводится с 6 по 12 мая.

Автоинспекторы проверили соответствие конструкции, технического состояния и оборудования машин для перевозки опасных грузов, а также наличие технического осмотра и соблюдение водителями режима труда и отдыха. Опасные грузы — это вещества и отходы производственной деятельности, которые при перевозке могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде.

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Ранее сотрудники одинцовской Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов движения провели интерактивную игру для школьников. Они напомнили воспитанникам дубковской школы «Дружба» о правилах безопасного поведения на дорогах.

Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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