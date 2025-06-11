Автоинспекторы в Одинцове провели рейд по правилам перевозки детей

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло» в преддверии длительных праздников. Участникам дорожного движения напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле.

Автоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли, как осуществляется перевозка детей. Особое внимание дорожные полицейские обращали на соответствие параметров автокресла росту и весу ребенка. Максимальная безопасность достигается в тех случаях, когда кресла полностью подходят детям.

Дорожные полицейские проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и дарили информационные брошюры и наклейки «ребенок в автомобиле», а маленьким пассажирам, ставшим участниками рейда — световозвращающие аксессуары. Такие профилактические мероприятия сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции проводят регулярно.