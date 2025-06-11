Автоинспекторы в Одинцове провели рейд по правилам перевозки детей

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло» в преддверии длительных праздников. Участникам дорожного движения напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле.
Автоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли, как осуществляется перевозка детей. Особое внимание дорожные полицейские обращали на соответствие параметров автокресла росту и весу ребенка. Максимальная безопасность достигается в тех случаях, когда кресла полностью подходят детям.
Дорожные полицейские проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и дарили информационные брошюры и наклейки «ребенок в автомобиле», а маленьким пассажирам, ставшим участниками рейда — световозвращающие аксессуары. Такие профилактические мероприятия сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции проводят регулярно.
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
В Сети появились кадры из пострадавшего от крушения Boeing общежития
Фестиваль в память о режиссере Станиславе Говорухине прошел в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте