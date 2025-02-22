Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с активистами родительского сообщества провели познавательную акцию на детской игровой площадке. Мероприятие прошло в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность», направленного на повышение безопасности детей в автомобилях.

Автоинспекторы рассказали взрослым о важности использования детских автокресел. Они объяснили, как правильно выбирать удерживающие устройства и своевременно менять их по мере роста ребенка. Полицейские подчеркнули, что только правильно установленное автокресло может спасти жизнь малыша и минимизировать риск травм при аварии или резком торможении.

Кроме того, участникам акции напомнили о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток или в условиях плохой видимости. Это особенно важно для безопасности детей на дорогах. В конце мероприятия всем присутствующим раздали памятные информационные листовки с полезными рекомендациями и вручили световозвращающие брелоки или наклейки.