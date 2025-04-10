Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали акцию для детей под названием «Засветись!» во время школьных каникул. Сотрудники в игровой и увлекательной форме напомнили ребятам о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Инспекторы рассказали участникам о том, как правильно вести себя в дорожной среде, чтобы свести к минимуму риск возникновения опасных ситуаций.

Данные знания особенно актуальны во время каникул, когда дети проводят значительное время на улице, играя и участвуя в различных мероприятиях. Особое внимание уделили темам правильного перехода проезжей части, безопасному поведению во дворе и вблизи дорог, а также на важности ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь или туман.

Стоит отметить, что всем маленьким участникам акции вручили световозвращающие аксессуары, которые помогут им быть более заметными на дороге.