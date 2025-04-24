Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям правила безопасности на проезжей части

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцово провели очередной этап социального раунда «Безопасная мобильность» в Центральном парке города. Полицейские организовали профилактические беседы с детьми и взрослыми, посвященные безопасному использованию двухколесного транспорта.

Во время общения автоинспекторы рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения, подчеркнули необходимость использования световозвращающих элементов на одежде и объяснили, как защитная экипировка помогает избежать травм в случае падения. Особое внимание было уделено безопасности передвижения на велосипедах, самокатах и других видах транспорта.

В завершение встречи участники получили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары, которые помогут сделать их более заметными на дороге. Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере, способствуя повышению культуры безопасного поведения на улицах города.

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