Автоинспекторы в Балашихе поздравили будущих мам с наступающим 8 Марта

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Сотрудники Госавтоинспекции поздравили беременных женщин и молодых мам, а также провели обучающий семинар по использованию детских автомобильных кресел. В ходе мероприятия пациентки получили памятки, светоотражающие устройства и праздничные букеты.

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» Павел Суровцев поздравил присутствующих. В рамках семинара участницам рассказали о ключевых моментах при выборе автокресла, а также о физиологических особенностях малышей, которые влияют на выбор устройства. Обсудили важные аспекты, такие как правильное использование ремней безопасности и необходимость установки стикеров на автомобили.

По итогам встречи каждая участница получила светоотражающее устройство и памятку с правилами безопасной перевозки детей в автомобилях.

Московский областной перинатальный центр работает в Балашихе с 2004 года и специализируется на помощи беременным с угрозой преждевременных родов, а также на выхаживании недоношенных детей. В 2024 году в центре родились около шести тысяч малышей, среди которых более 150 случаев многоплодных беременностей. В первые два месяца 2025 года здесь уже родились свыше 1000 детей. Центр насчитывает около 500 сотрудников, включая 170 врачей.