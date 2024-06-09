Автобусы Химок перевезли свыше 6,5 миллиона пассажиров с начала года

В Химках более 6,5 миллиона пассажиров воспользовались автобусами за первое полугодие этого года. Самый популярный маршрут — от станции «Химки» до улицы Дружбы.

Более 800 тысяч человек совершили поездки на автобусе № 3 в Химках. Всего в городском округе этим видом транспорта с начала года воспользовались более 6,5 миллиона пассажиров.

«Особой популярностью среди горожан также пользуются маршруты № 342 и № 443. Суммарно за указанный период автобусы с этими номерами перевезли более миллиона человек», — поделился депутат округа Александр Васильев.

Проверка качества обслуживания пассажиров автобусов в Химках проводится регулярно по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Этим занимаются представители местной администрации на регулярной основе. Также они анализируют обращения жителей.

«Число пассажиров в нашем округе ежегодно растет. Во многом благодаря тому, что в Химках огромное внимание уделяется развитию и модернизации транспортной инфраструктуры. Мы регулярно проводим различные мониторинги общественного транспорта, в ходе которых выявляем недочеты в работе местных автобусов и троллейбусов, а также общаемся с жителями», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что ранее четыре автобуса большого класса передали в химкинский филиал «Мострансавто» по просьбе жителей одного из жилых комплексов округа. Они курсируют на маршруте от улицы Германа Титова до метро «Планерная».

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