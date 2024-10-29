Автобусные остановки отремонтировали в 10 округах Подмосковья

Работники «Мосавтодора» привели в порядок остановочные павильоны на десяти региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В числе прочих отремонтировали павильоны на улице Павлова в Долгопрудном и улице Октябрьской Революции в Коломне. Многие остановки, которые вошли в план работ на прошлой неделе, находятся в малых населенных пунктах, таких как деревня Юрлово, село Гжель, деревня Соколово.

Состояние дорожной инфраструктуры Подмосковья оценивают каждую неделю. Особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров. Результат работ контролируют с помощью автоматизированной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.