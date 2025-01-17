Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Егорьевске, Мытищах и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, остановки привели в порядок на Колхозной улице в Подольске, на Советской улице в Егорьевске, на улице Мира в Мытищах, проспекте Пацаева в Долгопрудном, на улице Колхозной в лыткарине, на Северном шоссе в Серпухове, на дороге у деревни Выскоково, а также на Колхозной улице и в деревне Городище в Ступине.

В министерстве добавили, что уборку и ремонт проводят на дорогах регионе круглый год. Специалисты регулярно обследуют их, чтобы вовремя восстанавливать поврежденные элементы.