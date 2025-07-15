Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Красногорске, Жуковском и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, в Красногорске остановки отремонтировали на Речной улице, в Жуковском — на улице Гагарина, а в Подольске — на проспекте Юных Ленинцев.

Павильоны также восстановили на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино, на Осташковском шоссе в деревне Ховрино, на улице Некрасова в поселке Красково и в поселке Северном.

В ведомстве отметили, что своевременный ремонт позволяет поддерживать комфорт и безопасность пассажиров.

В ходе обследования дорог специалисты также уделяют внимание знакам, светофорам, ограждениям и другим элементам.