Авиамоделисты из Химок вошли в топ-3 на всероссийских соревнованиях

Соревнования провели в классе моделей воздушного боя F-2D. Четыре дня на кордодроме Дворца детского и юношеского творчества в Тольятти авиамоделисты сражались не только друг с другом, но и со сложными погодными условиями: тридцатиградусная жара сменялась штормовым ветром и сильными ливнями. Однако это не стало препятствием для спортсменов из Химок. Дважды бронзовым призером среди юниоров стал Даниил Кривенко.

«Эти соревнования мне дались не очень легко, встречались трудности с техникой и ее настройкой, но в нужное время все сработало. Я доволен результатом турнира, но знаю, что могу сделать больше и лучше», — поделился авиамоделист Даниил Кривенко.

Вместе с тем в командном зачете третьими стали Алексей Лагунов и Никита Калениченко.

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