Авиамоделисты из Химок стали призерами международного турнира

Международный турнир «Кубок Востока», который объединил лучших пилотов из Центральной Азии и России, прошел в Самарканде. Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» городского округа Химки приняли участие в состязаниях в составе сборной России.

В результате Кубок Востока по воздушному бою достался участникам из России. Второе место заняли авиамоделисты из Узбекистана, а представители из Киргизии — почетное третье.

Давид Абрамов и Даниил Кривенко под руководством Анастасии Васильевой в зачете среди юниоров завоевали третье место. Судьи и зарубежные коллеги особенно отметили их выступление. Тренер Дома юных техников «Интеграл» Игорь Трифонов стал серебряным призером соревнований.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, спортсмены из «Интеграла» — настоящая гордость Химок.

«Их победы — результат упорства, командного духа и любви к своему делу. Мы видим, как благодаря поддержке наставников и единомышленников развивается техническое творчество, и это значит, что у подрастающего поколения есть все возможности для самореализации и роста», — заключила она.