Сегодня 10:25 Августовская педагогическая конференция прошла в округе Пушкинский 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Учителя

Пушкино

Образование

Доброй традицией в муниципалитете стало встречать учебный год в новых школах. Конференция «Технологии и образование. Педагог в фокусе перемен» состоялась в новом корпусе № 6 образовательного комплекса № 11 в Пушкино, построенном в рамках инвестиционного проекта.

Система образования округа трансформируется, становится гибким и отлаженным механизмом. Это наглядно видно по итогам работы: среди образовательных комплексов округа больше половины находятся в зеленой зоне областного рейтинга. «Безусловно, для системы образования 1 сентября — это всегда большой, громадный праздник, которому предшествует огромная работа. Мы готовили наши учебные заведения в летний период, проводили ремонты, текущие и капитальные. В этом году мы открываем большую школу на 1050 мест, которая уже 1 сентября заработала сверх своей проектной мощности», — рассказала заместитель главы муниципалитета Ольга Жданова.

В округе постоянно совершенствуются и расширяются различные меры поддержки. Это социальная ипотека, выплаты за классное руководство, поощрения по результатам ЕГЭ, гранты школам с высоким уровнем достижений, пособия молодым специалистам. В рамках конференции глава муниципалитета Максим Красноцветов вручил почетные грамоты директорам образовательных центров, которые внесли большой вклад в развитие системы образования.

Максим Красноцветов отметил, что в этом учебном году серьезное внимание будет уделяться инновациям и искусственному интеллекту, но никакие технологии не заменят педагога, личность человека. Впереди у сферы образования много планов, и реализовывать поставленные задачи необходимо вместе, при тесном взаимодействии.