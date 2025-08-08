Аварийный жилой дом снесут на Первомайской улице в Щелкове

Аварийный жилой дом № 34 по Первомайской улице в Щелкове снесут до конца августа. Перед началом работ там расселили восемь квартир.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажных многоквартирный дом построили в 1948 году. Его площадь превышает 395 квадратных метров.

Постройку признали аварийной и непригодной для проживания, там расселили восемь помещений. После этого здание включили в программу сноса. Мероприятия уже начались, завершить их планируют к концу августа.

Всего в Щелкове выявили 385 недостроев и аварийных домов. Из них 267 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.