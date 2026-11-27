В Красноармейске снесли аварийный жилой дом № 11 на улице Лермонтова. Двухэтажное здание площадью около 510 квадратных метров построили в 1950-х годах, однако из-за сильного износа конструкций оно стало непригодным для безопасного проживания. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Большинство жильцов переселили в дом № 9а на улице Краснофлотской в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

После демонтажа здания территорию очистили от строительного мусора. Как сообщили в Мособлархитектуре, дальнейшее использование участка определит администрация.

Всего в Пушкино выявили 416 объектов незавершенного строительства. Из них 274 уже снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Это 66% от общего числа объектов. Работу по их приведению в порядок продолжат.