Аварийный дом снесли в поселке Запрудня Талдомского округа

В рамках работы по выявлению и ликвидации недостроек и аварийных зданий в Московской области в рабочем поселке Запрудня Талдомского округа снесли аварийный многоквартирный дом № 7 на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Пятиэтажный панельный жилой дом был построен в 60-х годах прошлого века. Площадь здания составляла порядка трех тысяч квадратных метров. Дом был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Весной этого года в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» завершилось расселение 60 квартир, после чего здание включили в список для сноса. Сейчас демонтаж полностью завершили, территорию очистили, а строительный мусор вывезли.

Всего в Талдоме выявили 169 объектов незавершенного строительства, 129 из которых уже снесли, достроили или привели в порядок. Работа в данном направлении продолжается.