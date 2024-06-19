Аварийный дом на улице Научный Городок в Лобне расселят до конца года

Многоквартирный дом в Лобне признали аварийным еще в 2017 году. Администрация округа предприняла меры по переселению. Все жителей покинут дом до конца года.

Когда жилой дом на улице Научный Городок, 17 в Лобне признали аварийным, под расселение попали 45 семей. Это 123 человека. 32 семьи расселили с 2018 по 2023 год. Квартиры для еще четырех семей купили на торгах. Сейчас специалисты оформляют документы. Ещё девять семей обеспечат благоустроенным жильем до конца 2024-го.

«В Лобне отсутствует новое многоэтажное жилищное строительство, поэтому переселение возможно только в квартиры, приобретенные на вторичном рынке, который в Лобне не так богат», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Другие старые дома в округе, по словам главы муниципалитета, также признают ветхими или аварийными. Уже заключен контракт на обследование несущих конструкций в 20 домах с «Управлением технического надзора капитального ремонта». Список адресов — на сайте администрации.

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