Аварийные здания бывших медучреждений снесли в Шатуре

Работа по выявлению и своевременной ликвидации объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, проводится в муниципалитете регулярно. На этот раз были снесены старые деревянные здания на улице Войкова в центральной части Шатуры.

Кожно-венерологический диспансер и лаборатория ранее занимали два корпуса. Площадка будет зачищена от лома и строительного мусора до 15 июля. Градостроительные службы муниципалитета уже прорабатывают варианты использования освободившейся территории.

В администрации округа попросили жителей соблюдать осторожность и не допускать детей к местам проведения работ.

Снос объектов выполняют в рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2023–2027 годы и мероприятия «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа».