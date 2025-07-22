Аварийные бригады начали устранять последствия ливня в Наро-Фоминске

Специалисты аварийных бригад из Наро-Фоминска и сотрудники «Мосавтодора» приступили к ликвидации последствий непогоды. Сейчас им предстоит отремонтировать два моста.

Из-за стихии пострадал мост в деревне Алексино. Там около 200 жителей временно остались без проезда. Также повредился мост в деревне Лукьяново, где проживает 20 человек.

Ситуацию на личном контроле держит глава муниципалитета.

«На месте работают 10 единиц спецтехники и более 20 специалистов. Организован подвоз необходимых материалов, а также обход домов — жители под нашим контролем, с ними поддерживаем постоянную связь. Приложим все усилия, чтобы восстановить инфраструктуру максимально быстро — максимум к вечеру завтрашнего дня», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Напомним, что при возникновении экстренных ситуаций жители могут обращаться в службу спасения по телефону 112.