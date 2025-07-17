Аварийное здание бывшего магазина восстановили в поселке Тучково

Здание бывшего магазина на улице Партизан в поселке Тучково восстановили. Оно находилось в аварийном состоянии и долгое время не использовалось.

Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажное здание построили в 1953 году, его площадь превышала 165 квадратных метров. Сооружение находилось вблизи железнодорожной станции «Тучково».

Из-за пожара здание сильно пострадало и долгое время находилось в бесхозном полуразрушенном состоянии. Через «Добродел» жители оставляли просьбы о сносе или посстановлении постройки.

«В 2024 году произошла смена правообладателя объекта. После чего новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения и во втором квартале текущего года проведен полный комплекс строительно-монтажных работ», — рассказали в ведомстве.