Аварийное здание бывшего магазина восстановили в поселке Тучково

Здание бывшего магазина на улице Партизан в поселке Тучково восстановили. Оно находилось в аварийном состоянии и долгое время не использовалось.
Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажное здание построили в 1953 году, его площадь превышала 165 квадратных метров. Сооружение находилось вблизи железнодорожной станции «Тучково».
Из-за пожара здание сильно пострадало и долгое время находилось в бесхозном полуразрушенном состоянии. Через «Добродел» жители оставляли просьбы о сносе или посстановлении постройки.
«В 2024 году произошла смена правообладателя объекта. После чего новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения и во втором квартале текущего года проведен полный комплекс строительно-монтажных работ», — рассказали в ведомстве.
Объект полностью восстановили, на территории продолжается благоустройство. В будущем там откроют магазин продовольственных товаров.
Всего в Рузе выявили 224 недостроя. Из них 108 уже снесли или восстановили.
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